001
1. Hardin, Landon, Peaster FFA, Hen Champion
2. Hardin, Makayla, Peaster FFA, Hen Reserve
3. Decker, Beyla, Brock FFA
4. Lane, Cameron, Brock FFA
5. Allen, Emily, Poolville FFA
6. Weatherman, Aiden, Brock FFA
7. Lane, Sydney, Brock FFA
8. Ewell, Laylah, Brock FFA
9. Smith, Taylor, Brock FFA
10. Proctor, Cash, Brock FFA
11. Gonzalez, Hudson, Brock FFA
12. Smith, Callen, Brock FFA
13. Magga, Allen, Brock FFA
14. Proctor, McCrae, Brock FFA
15. Weatherman, Kearstyn, Brock FFA
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002
1. Hardin, Dakota, Peaster FFA, Grand Champion, Tom Champion
2. Hardin, Makayla, Peaster FFA, Reserve Champion, Tom Reserve
3. Smith, Callen, Brock FFA
4. Smith, Taylor, Brock FFA
6. Weatherman, Kearstyn, Brock FFA
7. Lane, Sydney, Brock FFA
8. Decker, Beyla, Brock FFA
9. Ewell, Laylah, Brock FFA
10. Kehrt, James, Aledo FFA
11. Buchanan, Corbin, 4-H - Springtown
12. Buchanan, Ashlee, 4-H - Springtown
13. Proctor, Cash, Brock FFA
14. Buchanan, Kaylee, 4-H - Springtown
15. Cooke, Kyle, Brock FFA
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