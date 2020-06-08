PCLIA

001

1. Hardin, Landon, Peaster FFA, Hen Champion

2. Hardin, Makayla, Peaster FFA, Hen Reserve

3. Decker, Beyla, Brock FFA

4. Lane, Cameron, Brock FFA

5. Allen, Emily, Poolville FFA

6. Weatherman, Aiden, Brock FFA

7. Lane, Sydney, Brock FFA

8. Ewell, Laylah, Brock FFA

9. Smith, Taylor, Brock FFA

10. Proctor, Cash, Brock FFA

11. Gonzalez, Hudson, Brock FFA

12. Smith, Callen, Brock FFA

13. Magga, Allen, Brock FFA

14. Proctor, McCrae, Brock FFA

15. Weatherman, Kearstyn, Brock FFA

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002

1. Hardin, Dakota, Peaster FFA, Grand Champion, Tom Champion

2. Hardin, Makayla, Peaster FFA, Reserve Champion, Tom Reserve

3. Smith, Callen, Brock FFA

4. Smith, Taylor, Brock FFA

6. Weatherman, Kearstyn, Brock FFA

7. Lane, Sydney, Brock FFA

8. Decker, Beyla, Brock FFA

9. Ewell, Laylah, Brock FFA

10. Kehrt, James, Aledo FFA

11. Buchanan, Corbin, 4-H - Springtown

12. Buchanan, Ashlee, 4-H - Springtown

13. Proctor, Cash, Brock FFA

14. Buchanan, Kaylee, 4-H - Springtown

15. Cooke, Kyle, Brock FFA

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